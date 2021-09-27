В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП

В воскресенье, 26 сентября, в больницу Таганрога поступили шестеро детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Как пишет ведомство, у шестерых несовершеннолетних ухудшилось самочувствие после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога связи, причиной стало отравление парами хлора.
По информации местных властей, от госпитализации отказались родители четверых школьников, состояние других двух оценивается как удовлетворительное, по словам врачей. Таким образом, в больнице находятся два ребенка.
На данный момент проводятся проверки региональным следственным комитетом. Следователи проводят осмотр место отравления, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, - уточнили в управлении.
О результатах работы следственного комитета будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.