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В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП

2:08:429/27/2021Фото: Pixabay
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Региональный следственный комитет проводит проверки по факту отравления.

Состояние у детей удовлетворительное

В воскресенье, 26 сентября, в больницу Таганрога поступили шестеро детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Как пишет ведомство, у шестерых несовершеннолетних ухудшилось самочувствие после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога связи, причиной стало отравление парами хлора.

По информации местных властей, от госпитализации отказались родители четверых школьников, состояние других двух оценивается как удовлетворительное, по словам врачей. Таким образом, в больнице находятся два ребенка.

На данный момент проводятся проверки региональным следственным комитетом. Следователи проводят осмотр место отравления, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, - уточнили в управлении.

О результатах работы следственного комитета будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

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