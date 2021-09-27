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В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года

2:13:399/27/2021Фото: Pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2486 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На 27 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 296 жителей, по информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Для выявления заболевших было взято 140 тестов.

В городе выздоровели и выписались 2330 человек. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске зарегистрировано 2486 случаев коронавирусной инфекции.

Ситуация в образовательных организациях сегодня: заболевших ковид –13 воспитанников (СОШ 7, ДС 6) + 4 сотрудника. Контактных всего 263, из них школы - 184, сады - 80. Закрыты по ковиду: 5 групп в дошкольных учреждениях и 4 класса.

Отметим, по ОРВИ закрытых классов и групп нет.

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