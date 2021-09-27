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Что можно и строго запрещено делать в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября

4:00:189/27/2021Фото: pixabay.com
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По строгой церковной традиции, раньше людям запрещалось на Воздвижение Креста Господня много дел.

Всю неделю – опасно было гулять на природе: люди заметили, что в это время змеи готовятся к зиме и часто нападают на того, кто их потревожил

В праздник Попразднствва Воздвижения Креста Божьего происходит продолжения отмечаемого главного двунадесятого праздника от 27 сентября. В этот день проходит такая служба, как и на сам праздник, но менее торжественная. Также вспоминают день, когда происходило событие. В честь которого был назван праздник. Например, историю, как святая царица Елена, мать Великого Константина, принявшего христианскую веру. Однажды она поехала в Иерусалим в поисках Святого Христа. Она обнаружила на месте его захоронения языческий храм, посвященный богине Венере, который построил когда-то император-язычник Тит. Елена тут же приказала снести это место поклонения язычникам. Когда ее приказ выполнили, то на месте обнаружили пещеру, в которой хранился Крест Господень и еще два точно таких же. Чтобы понять, какой принадлежит именно Иисусу Христу, царица и Иерусалимский патриарх стаи прикладывать Крест к тяжелобольной женщине. Дойдя до Креста Господня, больная мгновенно выздоровела.

По строгой церковной традиции, раньше людям запрещалось на Воздвижение Креста Господня много дел:


  • Нельзя было ссориться и сквернословить, хулить кого-то и злиться.
  • Запрещался любой тяжелый физический труд - надлежало завершить все дела накануне.
  • Начало важных событий в этот день – не рекомендуется.
  • Уходить далеко также нельзя – можно заблудиться.
  • Также на Воздвижение и после праздника, всю неделю – опасно было гулять на природе: люди заметили, что в это время змеи готовятся к зиме и часто нападают на того, кто их потревожил.

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