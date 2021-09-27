Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья

2:35:159/27/2021Фото: pexels.com
0

27 сентября отмечает свой день рождения поисковый гигант Google. Интересно, что эта дата не совпадает с датой регистрации корпорации или доменного имени google.com.

День рождения поисковой системы Google

Всех людей планеты призываем Гуглу сказать спасибо,
Ведь без него мы бы до сих пор многое не знали в мире!
А теперь любая информация у нас под рукой,
И на Гугл всегда с нами и, конечно же с тобой!
Пользователи только не забывайте за интернет платить,
И тогда Гугл будет Вас любить и всех холить!
Поздравления еще раз все люди принимайте,
И никогда про Гугл информационный вы не забывайте!

***

Гугл лучший помощник и школьнику и студенту,
Простому рабочему, ученому, и даже корреспонденту!
Составить доклад, реферат, написать статью,
Наш мудрый помощник Гугл уже тут, как тут!
Сегодня День Рождения Гугл по всему миру отмечает,
И мы его от души сегодня все поздравляем!
Пусть информация всегда твоя достоверной будет,
И пользователи сказать спасибо тебе не забудут!

***

Кто поможет нам ответить на любой вопрос,
Это Гугл незаменимый и такой родной, простой!
Вбиваешь, то, что тебе от него необходимо,
И он становится для тебя жизненно необходимым!
Поздравления с Днем Рождения наш Гугл прими,
И за собой по просторам битов и байтов ты проведи!
Давайте с уважением к системе поиска будем относиться,
Чтобы не пришлось потом самим стыдиться!

***

Наш Гугл волшебный помощник всем на планете,
Про него знают все взрослые и даже маленькие дети!
Кто поможет решить даже самую сложную задачу,
Это Гугл конечно, и еще раз Гугл в придачу!
Сочинение напишет, уравнение трудное сам решит,
Но помни, что человека, он все равно не сможет заменить!
Но сегодня с Днем Рождения мы его поздравим,
И на открытые сайты поздравления можно отправить!

***

Гугл, Гугл, самый лучший помощник наш,
Это интернет, на все ответы ты нам, конечно же дашь!
Поздравления с Днем Рождения Гугл наш принимай,
И побольше новых программ нам ты предлагай!
На все ответы мы с тобой можем найти ответ,
Что же мы делали без него совсем не много лет!
Пусть вся информация у тебя, наш Гугл надежно хранится,
И может быть в будущем она тоже нам пригодиться!

Источник: pozdravik.ru

Звезды, которые не блистали красотой в начале карьеры
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Лица звезд без фильтров Инстаграма
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Как много мы не знаем об истории
vsenovosti.net
И на советском пляже были пикантные моменты
vsenovosti.net
Хвостатые воришки, которых мы сами приводим в дом
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень рождения поисковой системы Google
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Драка в эфире 60 минут после опрометчивой фразы Галкина
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net

Последние новости

С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
2:35:15 9/27/2021
С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
2:34:54 9/27/2021
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности
2:15:24 9/27/2021
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности
БердскВ Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года
2:13:39 9/27/2021
В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года
В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП
2:08:42 9/27/2021
В Таганроге шесть детей отравились хлоркой в городском бассейне. Подробности ЧП
Можно ли работать и генералить дома 27 сентября в Двунадесятый праздник церкви — Воздвижение Креста Господня?
2:00:27 9/27/2021
Можно ли работать и генералить дома 27 сентября в Двунадесятый праздник церкви — Воздвижение Креста Господня?
Президент Путин назвал «мрачноватой» шутку Жириновского о смехе перед арестом
1:49:37 9/27/2021
Президент Путин назвал «мрачноватой» шутку Жириновского о смехе перед арестом
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижение Креста Господня: три запреты и три очень важных дела для каждого верующего
1:30:03 9/27/2021
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижение Креста Господня: три запреты и три очень важных дела для каждого верующего
Что каждый верующий должен сделать в день Преставления святителя Иоанна Златоуста 27 сентября? И очень-очень важные заперты
1:00:43 9/27/2021
Что каждый верующий должен сделать в день Преставления святителя Иоанна Златоуста 27 сентября? И очень-очень важные заперты
Божественные картинки на Воздвижение Креста Господня 27 сентября и чудесные поздравления
12:15:18 9/27/2021
Божественные картинки на Воздвижение Креста Господня 27 сентября и чудесные поздравления