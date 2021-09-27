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Можно ли работать на огороде, шить, убираться дома 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?

4:30:419/27/2021Фото: pixabay.com
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По традиции, в праздник нельзя работать. Это может приравняться ко греху.

На сам праздник вспоминают день, когда был найден Животворящий Крест

Воздвижение Креста Господня - один из главных двунадесятых праздников в церковном календаре. Его отмечают долгий период, включающий в себя предпразднство - день перед праздником, а также попразднство - отдание праздника, которое длится всю следующую неделю.

На сам праздник вспоминают день, когда был найден Животворящий Крест, при помощи царицы Елены, которая вместе со своим сыном Императором Константином, активно избавлялись от язычества, навязанного когда-то жестоким Титом и возвращая христианство.

Святыню нашли в пещере, которая была завалена разными обломками и землей, а сверху был установлен храм богине Венере. Это очень возмутило Царицу, и она приказал снести его. При раскопах обнаружили три креста, а также Гроб Господень. Эти святыни тут же стали творить чудеса. Сначала, чтобы найти из этих крестов, принадлежащий Иисусу Христу, его приложили к больной женщине – она обрела здоровье. А Гроб Господень помогал людям на протяжении многих веков.

По традиции, в праздник нельзя работать. Это может приравняться ко греху. Также в праздник не убирались, особенно нельзя было мыть полы, а вот подметать можно. При необходимости, убраться можно после обеда, поскольку день уже будет клониться к завершению, и праздничный период ослабевать.

Работать на огороде с утра также не рекомендуется, тоже касается шитья, вышивания, вязания и другого рукоделия.

Кроме того, раньше не советовали ходить в лес на праздник. По наблюдениям, в этот день змеи ползали по лесу в поисках подходящего места для спячки. Они могли даже заползти в дом или в стайку к животным – поэтому все двери тщательно запирали.

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