Россияне получат детские пособия по новым правилам с 1 октября 2021 года

Стало известно, что ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту "Мир" или наличными. Также возможен вариант получения денег на обычный счет, к которому не привязана карта.
Поэтому изменения коснуться только тех граждан, которые пользуются картами международных платежных систем. Им придется перейти на новый формат карты. Но новые правила незначительны для тех, кто получает выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.
Как ранее сообщал Минтруд, карта "Мир" нужна для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.
Также в ведомстве уточнили, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.