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В Иркутске пьяный водитель Toyota Succeed сбил пять школьников. Подробности ЧП

3:37:209/27/2021Фото: Pixabay
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Мужчина признал свою вину.

ДПС проводит проверки по факту аварии

27 сентября 60-летний водитель Toyota Succeed сбил пятерых школьников, которые шли по проезжей части во встречном направлении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести, отметили в ведомстве. В момент происшествия мужчина был под действием алкоголя.

Однако сам водитель утверждает, что всего лишь хотел загнать машину в гараж, до которого не доехал буквально 1 км, ссылаясь на то, что все дороги в ямах, поэтому ему пришлось объезжать любыми способами, а дети попали под колеса по своей неосторожности и невнимательности.

Полиция начала проверку. Мужчина уже признал вину, следует из опубликованного МВД видео.

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