В Иркутске пьяный водитель Toyota Succeed сбил пять школьников. Подробности ЧП

27 сентября 60-летний водитель Toyota Succeed сбил пятерых школьников, которые шли по проезжей части во встречном направлении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести, отметили в ведомстве. В момент происшествия мужчина был под действием алкоголя.
Однако сам водитель утверждает, что всего лишь хотел загнать машину в гараж, до которого не доехал буквально 1 км, ссылаясь на то, что все дороги в ямах, поэтому ему пришлось объезжать любыми способами, а дети попали под колеса по своей неосторожности и невнимательности.
Полиция начала проверку. Мужчина уже признал вину, следует из опубликованного МВД видео.