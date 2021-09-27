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27.09
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Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?

5:00:179/27/2021Фото: pixabay.com
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Мать святых мучениц София, имя которой с греческого означает "мудрость”, жила в соответствии со своим именем, жила мудро и верила в Бога. Своих детей она назвала именами трех главных добродетелей: Верой, Надеждой и Любовью.

В храме необходимо прочесть специальную молитву трем великомученицам

30 сентября 2021 года отмечается память святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Этот день напоминает трагическое событие, совершенное в древнем Риме, произошедшее с тремя сестрами, которые прошли страшные муки, но остались верны Богу. Погибнув за него от жестокого императора Адриана.

Мать святых мучениц София, имя которой с греческого означает "мудрость”, жила в соответствии со своим именем, жила мудро и верила в Бога. Своих детей она назвала именами трех главных добродетелей: Верой, Надеждой и Любовью. Она учила дочерей жить угодно Богу – молясь, постясь и помогая бедным.

Когда их привели к императору, то ни одна из сестер не отреклась от своей веры, чтобы спастись от мучений. В конце каждой отрубили голову, а мать Софию, заставили на все это смотреть. После зверской расправы, ей отдали их тела, которые она похоронила, и сама осталась на могилах оплакивать своих дочерей. Спустя три дня София скончалась у их могил.

С древности главной традицией этого праздника был громкий женский плач рано утром. Считалось, если женщины в доме поплачут, то все беды пройдут мимо, горести и напасти от нее самой и ее семьи.

В храме необходимо прочесть специальную молитву трем великомученицам: в которой чаще всего просят веры, силы, здоровья, любви и благополучия. Икона Софии помогает обрести здоровье детям и женщинам, а также в зачатии ребенка.

Праздник встречают в кругу семьи, особенно уделяют внимание девочкам.

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