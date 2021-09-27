Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске МВД срочно разыскивает стажеров ППС и участковых на зарплату от 26 000 рублей

4:10:189/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Некоторым сотрудникам даже предоставят жилье.


 

Список вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску 232-41-37


Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

оперуполномоченный отдела уголовного розыска

оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

оперативный дежурный дежурной части

инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Рядовой и младший начальствующий состав:

полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)

водитель-сотрудник группы тылового обеспечения

полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

помощник оперативного дежурного дежурной части

полицейский (водитель) группы обслуживания дежурной части

помощник дежурного изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых

инспектор группы кадров отделения по работе с личным составом

С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции - 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.

Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Хвостатые воришки, которых мы сами приводим в дом
На что футболист Криштиану Роналду тратит свои миллионы
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
И на советском пляже были пикантные моменты
vsenovosti.net
Классно намешали: забавный микс киношедевров
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Знаменитые француженки, очаровавшие весь мир
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Бесподобные фото удивленных животных: палитра на все вкусы
vsenovosti.net
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
полициявакансияработа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пойдете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Драка в эфире 60 минут после опрометчивой фразы Галкина
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе

Последние новости

Что можно и строго запрещено делать в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября
4:00:18 9/27/2021
Что можно и строго запрещено делать в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября
На Камчатке найден весь экипаж вертолета Ка-27, погибший в авиакатастрофе
3:55:34 9/27/2021
На Камчатке найден весь экипаж вертолета Ка-27, погибший в авиакатастрофе
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 16.09 по 21.09.2021 в Бердске
3:44:04 9/27/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 16.09 по 21.09.2021 в Бердске
В Иркутске пьяный водитель Toyota Succeed сбил пять школьников. Подробности ЧП
3:37:20 9/27/2021
В Иркутске пьяный водитель Toyota Succeed сбил пять школьников. Подробности ЧП
Более 50 новых санитарных автомобилей получили медики области
3:23:55 9/27/2021
Более 50 новых санитарных автомобилей получили медики области
Россияне получат детские пособия по новым правилам с 1 октября 2021 года
3:06:17 9/27/2021
Россияне получат детские пособия по новым правилам с 1 октября 2021 года
Что значит траурный день Арбаин 27 сентября? Кого мусульмане поминают в этот день?
3:00:10 9/27/2021
Что значит траурный день Арбаин 27 сентября? Кого мусульмане поминают в этот день?
С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
2:35:15 9/27/2021
С днем рождения Google: классно, что ты помогаешь людям во всем – от Вселенной до рецепта малинового варенья
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
2:34:54 9/27/2021
День воспитателя: как от души сказать спасибо 27 сентября любимым воспитателям наших малышей. История праздника
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности
2:15:24 9/27/2021
Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности