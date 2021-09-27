В Бердске МВД срочно разыскивает стажеров ППС и участковых на зарплату от 26 000 рублей

Список вакансий в Отделе МВД России по городу Бердску 232-41-37
Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.
Средний и старший начальствующий состав:
оперуполномоченный отдела уголовного розыска
оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
оперативный дежурный дежурной части
инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Рядовой и младший начальствующий состав:
полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения)
водитель-сотрудник группы тылового обеспечения
полицейский (кинолог) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции - ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
помощник оперативного дежурного дежурной части
полицейский (водитель) группы обслуживания дежурной части
помощник дежурного изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:
дезинфектор изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
инспектор группы кадров отделения по работе с личным составом
С 1 сентября 2020 года денежное довольствие стажеров по должностям в подразделении патрульно–постовой службы полиции - 26 000 рублей, в подразделении участковых уполномоченных полиции – 30 000 рублей.