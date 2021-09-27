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27.09
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На Камчатке найден весь экипаж вертолета Ка-27, погибший в авиакатастрофе

3:55:349/27/2021Фото: Википедия
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Останки погибших опознаны.

Вертолет Ка-27

27 сентября появилась информация о том, что пять членов экипажа погибли при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, сообщает "Интерфакс".

Останки погибших найдены и опознаны.

По данным регионального следственного комитета, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около десяти вечера по местному времени вертолет Ка-27 совершил вылет. На его борту были пять человек. Уже через 40 минут операции связь с пилотами пропала. Поиски экипажа начались незамедлительно.

24 сентября утром пропавший вертолет погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая рядом с селом Сосновка Елизовского района Камчатского края.

Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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