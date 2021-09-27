На Камчатке найден весь экипаж вертолета Ка-27, погибший в авиакатастрофе

27 сентября появилась информация о том, что пять членов экипажа погибли при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, сообщает "Интерфакс".
Останки погибших найдены и опознаны.
По данным регионального следственного комитета, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около десяти вечера по местному времени вертолет Ка-27 совершил вылет. На его борту были пять человек. Уже через 40 минут операции связь с пилотами пропала. Поиски экипажа начались незамедлительно.
24 сентября утром пропавший вертолет погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая рядом с селом Сосновка Елизовского района Камчатского края.
Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).