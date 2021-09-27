Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать

28 сентября в церковном календаре отмечен как Попразднство Воздвижения Креста Господня. Праздник в честь дня, когда Животворящий Крест был воздвигнут патриархом Иерусалимским, при помощи святой царицы Елены и сына ее Константина Великого.
Кроме открытия и нахождения Креста Господня, которое отмечается в этот день. Также в праздник вспоминается возвращение Святого Креста в Иерусалим несколько сотен лет спустя. Фактическая дата праздника восходит к посвящению Иерусалимской церкви Гроба Господня примерно в 336 году. Церковь Гроба Господня окружает как Голгофу, так и место пустой гробницы Иисуса и, таким образом, является острым и прекрасным напоминанием об одновременном присутствии смерти и воскресения.
Воздвижение – это главный двунадесятый праздник. От чего богослужения в этот день не сочетают с какой-либо другой службой. На утрени в праздник – Евангелие читается не в середине храма, а на алтаре.
Главный священник, одетый в черное облачение, выносит Крест для прихожан, которые его целуют, а епископ помазывает их святым елеем.
Традиции праздника
- По обычаю, христиане идут в храм, чтобы помолиться перед крестом.
- Также не следует сегодня работать.
- Перед праздником раньше держали пост. Христиане исключали мясо.
- В домах рисовали кресты, или вешали самодельные на дверь. Это совершалось, чтобы уберечь свою семью и родных от сглаза и невзгод.
- С наступлением этого праздника, крестьяне завершали работы на полях. Поскольку праздник означает также окончание бабьего лета или приближение осени.
- При этом в праздник не запрещено ходить на кладбище.