Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать

6:00:459/27/2021Фото: pixabay.com
0

Воздвижение – это главный двунадесятый праздник. От чего богослужения в этот день не сочетают с какой-либо другой службой. На утрени в праздник – Евангелие читается не в середине храма, а на алтаре.

Богослужения в храме в этот день не сочетают с какой-либо другой службой

28 сентября в церковном календаре отмечен как Попразднство Воздвижения Креста Господня. Праздник в честь дня, когда Животворящий Крест был воздвигнут патриархом Иерусалимским, при помощи святой царицы Елены и сына ее Константина Великого.

Кроме открытия и нахождения Креста Господня, которое отмечается в этот день. Также в праздник вспоминается возвращение Святого Креста в Иерусалим несколько сотен лет спустя. Фактическая дата праздника восходит к посвящению Иерусалимской церкви Гроба Господня примерно в 336 году. Церковь Гроба Господня окружает как Голгофу, так и место пустой гробницы Иисуса и, таким образом, является острым и прекрасным напоминанием об одновременном присутствии смерти и воскресения.

Воздвижение – это главный двунадесятый праздник. От чего богослужения в этот день не сочетают с какой-либо другой службой. На утрени в праздник – Евангелие читается не в середине храма, а на алтаре.

Главный священник, одетый в черное облачение, выносит Крест для прихожан, которые его целуют, а епископ помазывает их святым елеем.

Традиции праздника




    • По обычаю, христиане идут в храм, чтобы помолиться перед крестом.
    • Также не следует сегодня работать.
    • Перед праздником раньше держали пост. Христиане исключали мясо.
    • В домах рисовали кресты, или вешали самодельные на дверь. Это совершалось, чтобы уберечь свою семью и родных от сглаза и невзгод.
    • С наступлением этого праздника, крестьяне завершали работы на полях. Поскольку праздник означает также окончание бабьего лета или приближение осени.
    • При этом в праздник не запрещено ходить на кладбище.


В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Звезды, которые были обычными простушками
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Факты о бывшем президенте страны Узбекистана Исламе Каримове
Невероятные снимки прошлых лет
vsenovosti.net
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Смешные фото детей, которым не по нраву прибавление в семействе
Старые фото звезд, которые вызывают ностальгию
vsenovosti.net
Фото самых роскошных красоток Франции
традициипраздникичто нельзячто можно делатьВоздвижение Креста Господняприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать

Последние новости

Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
6:00:45 9/27/2021
Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
БердскНовосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
5:58:36 9/27/2021
Новосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
5:41:23 9/27/2021
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
БердскНа кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
5:29:57 9/27/2021
На кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
5:28:17 9/27/2021
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
5:00:17 9/27/2021
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами
4:48:56 9/27/2021
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами
БердскВ Бердске водитель Toyota Camry сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Микрорайоне
4:31:40 9/27/2021
В Бердске водитель Toyota Camry сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Микрорайоне
Можно ли работать на огороде, шить, убираться дома 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
4:30:41 9/27/2021
Можно ли работать на огороде, шить, убираться дома 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
БердскВ Бердске МВД срочно разыскивает стажеров ППС и участковых на зарплату от 26 000 рублей
4:10:18 9/27/2021
В Бердске МВД срочно разыскивает стажеров ППС и участковых на зарплату от 26 000 рублей