На Урале участковый с другом изнасиловали маленькую школьницу

25 сентября, в субботу, в Первоуральске в полицию пришла с обвинениями 12-летняя девочка. Она рассказала, что ее изнасиловали двое незнакомых ей мужчин, один из которых заманил ее в свою квартиру.
Стало известно, что после изнасилования хозяином квартиры, к преступным действиям присоединился и пришедший друг мужчины - участковый уполномоченный полиции. В тот же день школьница обратилась за помощью.
Уже вечером правоохранительные органы задержали двоих мужчин, каждый из которых подозревается в изнасиловании девочки. Сразу после поступления сообщения об изнасиловании ребенка к делу подключились следователи, возбудившие уголовное дело о совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении ребенка.
По словам старшего помощника руководителя СКР по СО Александра Шульги, оба подозреваемых задержаны и им грозит срок лишения свободы до 20 лет.
Следователи добавили, что будут приняты все необходимые меры по наказанию насильников.