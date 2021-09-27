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На Урале участковый с другом изнасиловали маленькую школьницу

4:08:159/27/2021Фото: Pixabay
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Следователи добавили, что будут приняты все необходимые меры по наказанию насильников.

Насильникам грозит срок 20 лет

25 сентября, в субботу, в Первоуральске в полицию пришла с обвинениями 12-летняя девочка. Она рассказала, что ее изнасиловали двое незнакомых ей мужчин, один из которых заманил ее в свою квартиру.

Стало известно, что после изнасилования хозяином квартиры, к преступным действиям присоединился и пришедший друг мужчины - участковый уполномоченный полиции. В тот же день школьница обратилась за помощью.

Уже вечером правоохранительные органы задержали двоих мужчин, каждый из которых подозревается в изнасиловании девочки. Сразу после поступления сообщения об изнасиловании ребенка к делу подключились следователи, возбудившие уголовное дело о совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

По словам старшего помощника руководителя СКР по СО Александра Шульги, оба подозреваемых задержаны и им грозит срок лишения свободы до 20 лет.

Следователи добавили, что будут приняты все необходимые меры по наказанию насильников.

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