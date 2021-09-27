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27.09
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На кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки

5:29:579/27/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Как говорят ритуальщики, работы по строительству начались на прошлой неделе. Неподалеку от домика смотрителя вырыли котлован, а участок обнесли забором.

Котлован для будущего строения уже вырыт

Рабочие-ритуальщики заподозрили странные строительные работы около кладбища Бердска. Об этом сегодня, 27 сентября они сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". Как предполагают ритуальщики, за забором планируют возвести часовню.

- На той неделе рабочие начали заниматься строительными работами напротив домика смотрителя. Место здесь оставляли под часовню давно, а сейчас, вроде как, "разродились" ,- рассказал один из сотрудников организации похоронных услуг.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", работы по сооружению неподалеку от домика смотрителя напротив остановки "Городское кладбище" действительно ведутся. Участок огорожен серым строительным забором. На месте предполагаемой часовни вырыт котлован.

Редакции не удалось получить комментарий о поводу идущего строительства от руководителя управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрия Есикова и начальника управления земельных отношений Бердска Дмитрия Шинкевича. Оба управляющих сослались на предоставление ответа только через письменный запрос.

"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в бердскую администрацию. Детали будут сообщены дополнительно.

Напомним, как сообщалось ранее, место под строительство религиозного объекта было выделено 10-15 лет назад. Идею возведения часовни предложил бизнесмен Николай Пономарев. По мнению горожанина, в часовне родственники усопших смогут поставить свечку и помолиться. Кроме того, часовня сделает старый погост действительно заметным историческим местом, напоминающим о старом Бердске.

Участок огорожен забором

Вагончик неподалеку от строительных работ

На месте видны следы техники

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