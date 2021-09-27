Молитва на изгнание бесов и демонов святому Никите Бесогону: история мученика и чем он близок великомученику Никите Готскому

Святой Никита родился в Готии и был учеником епископа готов Феофила, который участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году нашей эры. Когда готский правитель Атанарих начал преследовать христиан, святой обвинил его и осудил как бесчеловечного и языческого. Никиту Готского арестовали и безжалостно пытали. Жестокие пытки не поколебали веру Святого, но вместо этого он поблагодарил Бога за это испытание.
Святой Никита принял мученическую смерть в 372 году нашей эры. Согласно житию, его пытались сжечь, но огонь не тронул тело святого, и оно было погребено в Киликии (это было такое древнее государство) в городе Мопсуестия его другом Марианом. Позднее мощи перевезли в Константинополь, а часть мощей в сербский монастырь Высокие Дечаны.
Православная христианская церковь отмечает его память 28 сентября каждого года.
С именем святого Никиты связана молитва, которую часто читали в древней Руси против демонов. Используя при этом, иконографическую композицию, на которой изображен “Никита, побивающий беса”.