Лунный календарь зачатия мальчика в октябре 2021 года: благоприятные и неблагоприятные даты

Важно понимать, что в каждом месяце у женщины есть два момента, когда она может забеременеть: естественная овуляция (этап в вашем гормональном цикле) и время зачатия в лунном календаре. У некоторых женщин эти моменты очень близки друг другу, или могут совпадать. Поэтому зачатие у женщины в это определенное время настолько высока, насколько это возможно.
Стоит отметить также, что пол зачатого ребенка зависит в основном от Зодиака, в котором была фаза Луны в момент зачатия. Если это произошло в одном из мужских знаков - ребенок родится мальчиком. В случае когда знак был одним из женских - ребенок будет девочкой.
Используя лунный календарь на октябрь, можно рассчитать подходящие дни для зачатия, чтобы родился мальчик. Но не следует быть уверенным, хотя шансы зачать мальчика явно увеличатся.