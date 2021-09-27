"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения

27 сентября было принято решение о сохранении режима повышенной готовности в области на неопределенный срок. Это стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Действующие ограничения продлят из-за COVID-19, а точнее из-за возможной четвертой волны и повышенной заболеваемости уже сейчас.
В местном Роспотребнадзоре ситуацию назвали «сложной» и «нестабильной». Глава ведомства Александр Щербатов предложил не прекращать режим повышенной готовности и не послаблять меры защиты от коронавируса, губернатор поддержал инициативу.
-Четвертая волна придет в какой-то форме, расслабляться нельзя. Прошу Минздрав подготовить соответствующие документы, — заявил Андрей Травников.
Отметим, что статистика в регионе продолжает расти. За все время эпидемии погибли 2938 местных жителей.
Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в октябре. По словам новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, сейчас проходит затянувшаяся третья волна, распространяющая штамм «дельта».