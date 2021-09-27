Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения

6:11:579/27/2021Фото: Pixabay
0

Местные власти опасаются четвертой волны пандемии.

Ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается
Сюжет: Третья волна коронавируса
В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 года

В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом за сутки на 27 сентября 2021 годаМаксимальное число зараженных коронавирусум с 8 августа выявили в России за сутки на 26 сентябряЕщё 775 новости

27 сентября было принято решение о сохранении режима повышенной готовности в области на неопределенный срок. Это стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Действующие ограничения продлят из-за COVID-19, а точнее из-за возможной четвертой волны и повышенной заболеваемости уже сейчас.

В местном Роспотребнадзоре ситуацию назвали «сложной» и «нестабильной». Глава ведомства Александр Щербатов предложил не прекращать режим повышенной готовности и не послаблять меры защиты от коронавируса, губернатор поддержал инициативу.

-Четвертая волна придет в какой-то форме, расслабляться нельзя. Прошу Минздрав подготовить соответствующие документы, — заявил Андрей Травников.

Отметим, что статистика в регионе продолжает расти. За все время эпидемии погибли 2938 местных жителей.

Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в октябре. По словам новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, сейчас проходит затянувшаяся третья волна, распространяющая штамм «дельта».

Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Интересные снимки из прошлого завораживают
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
новосибирсккоронавирусмеры защиты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь ли вы новой волны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин

Последние новости

"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения
6:11:57 9/27/2021
"Четвертая волна придет, расслабляться нельзя": Губернатор Новосибирской области продлевает коронавирусные ограничения
Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
6:00:45 9/27/2021
Можно ли ходить на погост 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня? Грешно ли работать
БердскНовосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
5:58:36 9/27/2021
Новосибирская птицефабрика обучит бесплатно трактористов и трудоустроит
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
5:41:23 9/27/2021
Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии
БердскНа кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
5:29:57 9/27/2021
На кладбище Бердска строят часовню. Смотрите фото и видео с места стройки
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
5:28:17 9/27/2021
В Новосибирске сестра умершего архитектора Александра Самарина в номере отеля Marriott продает свои видения
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
5:00:17 9/27/2021
Что обязательно должна сделать женщина 30 сентября для счастливой жизни в ближайший год?
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами
4:48:56 9/27/2021
Командорские острова потрясли два мощнейших землетрясения магнитудой до 6,3 баллов. Есть риск цунами
БердскВ Бердске водитель Toyota Camry сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Микрорайоне
4:31:40 9/27/2021
В Бердске водитель Toyota Camry сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Микрорайоне
Можно ли работать на огороде, шить, убираться дома 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
4:30:41 9/27/2021
Можно ли работать на огороде, шить, убираться дома 28 сентября в день Попразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?