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В Москве представлен инвестиционный потенциал АПК Новосибирской области

6:14:479/27/2021Фото: Правительство НСО
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Участники стратегической сессии отметили, что по целому ряду позиций область не только полностью покрывает свои потребности, но и вывозит продукцию в другие регионы и на экспорт – в 54 государства, в том числе в Китай, Монголию, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан.

Важная задача – развитие мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья на территории нашего региона

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе стратегической сессии «Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Новосибирской области», прошедшей 24 сентября на площадке Россельхозбанка в Москве. Участниками сессии стали представители Правительства области, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, АО «Россельхозбанк», аграрного бизнес-сообщества.

«Важная задача – развитие мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья на территории нашего региона. Сегодня в Новосибирской области строятся заводы по переработке молока и мяса, элеваторы. Важная задача – обеспечить кадрами сельское хозяйство. Наши прямые обязательства – обеспечение села работниками социальной сферы – учителями, врачами, работниками культуры. Третий год подряд нами совместно с Россельхозбанком реализуется проект сельской ипотеки, за бюджетный счет строим жилье для специалистов социальной сферы. За последние пять лет ни один колледж, техникум региональной системы СПО не был сокращен, мы целенаправленно укрепляем материальную базу, увеличиваем контрольные цифры приема, увеличиваем целевую подготовку – на ближайшие пять лет, с учетом федеральной поддержки, наши региональные ресурсы мы будем направлять на развитие системы профессионального образования, в первую очередь колледжей и техникумов, расположенных на сельской территории. Мы постоянно совершенствуем меры государственной поддержки агропромышленной отрасли, усиливаем тренд на стимулирование роста эффективности и производительности АПК, росте масштаба наших предприятий – от малого и среднего до крупного», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

«Сельское хозяйство Новосибирской области развивается ускоренными темпами по сравнению со средним темпом по стране (CAGR 2015-2010 гг. области 6% против 5% в целом по РФ). По оценке Россельхозбанка, в ближайшие пять лет сохранение опережающих темпов роста АПК потребует инвестиций в размере порядка 100 млрд рублей, которые необходимо направить на развитие логистического, экспортного потенциала региона, глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и развитие агротехнологий, а также на возвращение в оборот земель сельскохозяйственного назначения», – сказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Представитель банка также обратила внимание на комплексность подхода Правительства Новосибирской области к развитию АПК: при работе по основным направлениям – производство молока, зерновых, масличных культур – регион осваивает новые направления: производство индейки, глубокая переработка зерна для получения крахмалов, глюкозно-фруктовых сиропов, белков и отдельных аминокислот. Параллельно идёт активная работа с иностранными рынками.

Участники стратегической сессии отметили, что по целому ряду позиций область не только полностью покрывает свои потребности, но и вывозит продукцию в другие регионы и на экспорт – в 54 государства, в том числе в Китай, Монголию, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан.

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