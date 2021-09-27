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В Новосибирске и Бердске следственный комитет ищет добровольцев в группу быстрого реагирования

6:47:489/27/2021Фото: Pixabay
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На это из федерального бюджета выделено 2,8 млн рублей.

Новые сотрудники будут получать зарплату по факту выполненной работы

Следственное управление региона на выделенные из федерального бюджета 2,8 миллиона рублей собирается нанять организацию по наблюдению за исправностью технических средств охраны, установленных на объектах следственного управления на центральном пульте наблюдения. Такое сотрудничество продлится с января до 30 ноября 2022-го года.

Как отмечает само ведомство, им необходимы люди для централизованной охраны, экстренному выезду наряда реагирования по сигналу «Тревога» с использованием аппаратуры, функционирующей по выделенному каналу на охраняемые объекты следственного управления.

Работа новых сотрудников будет осуществляться не только по городу, но и по области. Также, наблюдение будет вестись в следственных отделах Бердска и районов региона, экспертно-криминалистических отделах и тревожных на постах охраны и в других помещениях. Время охраны и другие параметры на каждой точке определено заранее.

Стоит отметить, что оплата будет осуществляться поэтапно: ежемесячно за фактически оказанные услуги.

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Аноним, 27 сентября 2021 6:58:55
Новость ни о чем.Куда?Где?Сколько?
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