«Адско жгло глаза»: В Таганроге шесть детей после посещения бассейна оказались в больнице. Все подробности ЧП

В Таганроге после купания в бассейне, шесть школьников оказались в больнице с признаками отравления парами хлора. ЧП произошло 26 сентября: дети пошли в бассейн поплавать, а получили отравление хлоркой. По предварительным данным, содержание хлора в воде превышало в 1,6 раза. Происшествием сразу заинтересовалась и прокуратура, и Следком Ростовской области. В ведомстве сообщили, что идёт проверка.
— В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, - уточнили в управлении.
Проверку проводит и Роспотребнадзор.
Родители четверых из шести детей, попавших в больницу с отравлением хлором в Таганроге, отказались от их госпитализации, состояние остальных двоих оценивается врачами как удовлетворительное. В больнице находятся двое детей.
Позже выяснилось, что речь идёт о бассейне на территории культурно-оздоровительного комплекса «Наутилус».
Родители школьников в Интернете бурно обсуждали ситуацию. Выяснилось, что подобные случаи бывали и ранее. Однако до больниц дело всё-таки не доходило.
— Да там вытяжка не работает. В августе были, очень душно и воняло хлором. В лор органах ещё 2 суток оставался запах хлора, до мути в сознании, - написал один из пап.
А вот, что рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября одна из посетительниц комплекса Кристина. Девушка поделилась, что была в бассейне 24 сентября и после почувствовала недомогание. Но никуда обращаться не стала.
— Бали там 24 сентября. Да, пекли глаза. А вентилятор как-будто не работал. Очень душно и плюс пары. Не знаю, как нас пронесло. Но слава Богу, — делится Кристина.
«Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября попытался получить комментарий от культурно-оздоровительного комплекса «Наутилус», где отравились школьники. Однако прокомментировать ЧП руководство бассейна он смогло. Но в ближайшее время пообещали выйти на связь с журналистами. Следите за новостями.