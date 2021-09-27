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27.09
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В Бердске требуются горничные и администраторы

7:36:349/27/2021Фото: «Курьер. Среда. Бердск»
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В банный комплекс требуются сотрудники. Все подробности по телефону.

требуются
В банный комплекс требуются

- горничная, график работы сутки через трое
- администраторы
Все подробности по телефону: 8-913-793-75-51

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