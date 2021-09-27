Под Челябинском сын депутата убил друга и покончил с собой во время охоты

27 сентября стало известно о смерти молодого человека в Челябинской области. Сейчас следователи проводят проверки по факту смерти двух браконьеров, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.
По данным ведомства, трагедия произошло в Нязепетровском районе во время охоты на косулю. Как установили инспекторы охотнадзора, в незаконной добыче животных участвовали четыре браконьера. После первого выстрела охотникам удалось подбить взрослого самца, второй выстрел был холостым, а третьим был убит 48-летний товарищ браконьеров. Мужчина лишил себя жизни.
Как сообщает РЕН ТВ, совершивший суицид мужчина, был сыном экс-депутата городской думы Челябинска Александра Силина. За убитую косулю будет наложен штраф выжившим охотникам. Следователи и эксперты-криминалисты разбираются в деталях произошедшего убийства и суицида.