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Coca-Cola и Red Bull могут привести к ложноположительному результату на коронавирус: новейшее исследование

4:01:139/27/2021,KATRINA TURRILLФото: pixabay.com
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Некоторые повседневные напитки могут привести к ложноположительному тесту на Covid.

Исследователи обнаружили, что люди с симптомами COVID-19 правильно дали положительный результат в 58,1% экспресс-тестов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По мнению одной группы ученых, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ напитки могут привести к положительному результату теста на Covid. Они пришли к выводу, что ежедневное тестирование лучше всего проводить утром, до еды и питья.
Экспресс-тесты бокового кровотока или экспресс-тесты на антигены позволяют людям, у которых нет симптомов коронавируса, определить, есть ли у них вирус. Одно исследование, проведенное учеными из Лондонского университета королевы Марии, Оксфордского университета, Института перспективных исследований, Вена, и Медицинского университета Граца, показало, что тесты бокового потока на 95 процентов эффективны при обнаружении COVID-19 при использовании в начале симптомов, пишет express.co.uk.

Группа ученых, изучающих тропическую медицину в Тюбингенском университете Германии, недавно опубликовала исследование в Международном журнале инфекционных заболеваний, в котором также отмечается эффективность наборов антигенов COVID-19.

Но они добавили, что некоторые повседневные напитки могут привести к ложноположительному тесту на Covid.

Используя для тестирования Abbott Panbio COVID-19 Ag Lateral For Test, они сообщили: «Все безалкогольные напитки (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta-Orange, безалкогольный напиток Orange), энергетические напитки (Red Bull), алкогольные напитки (водка, виски и бренди), коммерческая минеральная вода в бутылках и газированная минеральная вода вызвали появление красной тестовой полосы».

Красная тестовая линия указала на положительную инфекцию.
Исследователи объяснили науку, лежащую в основе этого эффекта, заявив, что это может быть связано с «изменением pH в этих растворах, которое может модулировать функцию антител, покрытых тестовой линией».

Они добавили, что ежедневное тестирование лучше всего проводить утром, до еды или питья, и по возможности под наблюдением.

Насколько эффективны тесты на антигены при обнаружении Covid?

Обзор исследований, проведенный в марте 2021 года, изучил результаты 64 исследований точности тестов, оценивающих коммерчески производимые экспресс-тесты на антигены или молекулярные тесты.

Исследователи обнаружили, что точность тестов значительно различалась.
Для людей с симптомами COVID-19 тесты правильно давали положительный результат в среднем в 72 процентах случаев.

95-процентный доверительный интервал составлял от 63,7 до 79 процентов, что означает, что исследователи были на 95 процентов уверены, что среднее значение находится между этими двумя значениями.

Исследователи обнаружили, что люди с симптомами COVID-19 правильно дали положительный результат в 58,1% экспресс-тестов.

95-процентные доверительные интервалы составили от 40,2 до 74,1 процента.
Экспресс-тесты более точно обеспечивали результаты COVID-19, если они проводились в течение первой недели появления симптомов.

Исследователи обнаружили, что экспресс-тесты правильно идентифицировали COVID-19 в среднем в 78,3% случаев в течение первой недели.

На второй неделе средний показатель снизился до 51 процента.

Экспресс-тесты включают в себя протирание длинной ватной палочкой миндалин и внутренней части носа или только внутренней части носа.

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