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В США мать сбросила двоих детей с моста: один малыш погиб, второй в тяжелом состоянии

3:58:269/27/2021,Эдмунд ДеМарш [Edmund DeMarsh]Фото: Texas Department of Transportation
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Ей предъявлены обвинения в убийстве второй степени и покушении на убийство второй степени.

Предполагаемый инцидент произошел в пятницу утром на мосту

Предполагаемый инцидент произошел в пятницу утром на мосту через Кросс-Лейк.
Согласно сообщениям, мать из Шривпорта, штат Луизиана, обвиняется в том, что в пятницу она сбросила двух своих маленьких детей с моста, убив одного и оставив другого в тяжелом состоянии.
32-летняя Урека Блэк была экстрадирована из округа Харрисон, штат Техас, и забронирована в Шривпорте, сообщает KTBS. Ей предъявлены обвинения в убийстве второй степени и покушении на убийство второй степени, пишет foxnews.com.

Предполагаемый инцидент произошел в пятницу утром на мосту через Кросс-Лейк. Полиция сообщила, что они обнаружили тело младенца мужского пола и пятилетнего ребенка.
Старшего мальчика срочно доставили в LSU Oschner Health Shreveport, сообщает KLFY. В сообщении говорится, что мальчик выживет. По сообщениям следователя, он предоставил информацию, которая «оказалась решающей для установления личности Уреки Блэк».
WAFB сообщил, что в прошлом Блэк обвиняли в проституции и хранении наркотиков. Ее также обвинили в поджоге при отягчающих обстоятельствах в 2010 году.

«К сожалению, у этого нет счастливого конца, но у нас есть подозреваемый под стражей. Наши детективы прямо сейчас работают над допросами и сбором дополнительных улик по делу», - сказал сержант СДПГ.
Об этом сообщила Энджи Уилхайт, сообщает KLFY.

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