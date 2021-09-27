В США мать сбросила двоих детей с моста: один малыш погиб, второй в тяжелом состоянии

Предполагаемый инцидент произошел в пятницу утром на мосту через Кросс-Лейк.
Согласно сообщениям, мать из Шривпорта, штат Луизиана, обвиняется в том, что в пятницу она сбросила двух своих маленьких детей с моста, убив одного и оставив другого в тяжелом состоянии.
32-летняя Урека Блэк была экстрадирована из округа Харрисон, штат Техас, и забронирована в Шривпорте, сообщает KTBS. Ей предъявлены обвинения в убийстве второй степени и покушении на убийство второй степени, пишет foxnews.com.
Предполагаемый инцидент произошел в пятницу утром на мосту через Кросс-Лейк. Полиция сообщила, что они обнаружили тело младенца мужского пола и пятилетнего ребенка.
Старшего мальчика срочно доставили в LSU Oschner Health Shreveport, сообщает KLFY. В сообщении говорится, что мальчик выживет. По сообщениям следователя, он предоставил информацию, которая «оказалась решающей для установления личности Уреки Блэк».
WAFB сообщил, что в прошлом Блэк обвиняли в проституции и хранении наркотиков. Ее также обвинили в поджоге при отягчающих обстоятельствах в 2010 году.
«К сожалению, у этого нет счастливого конца, но у нас есть подозреваемый под стражей. Наши детективы прямо сейчас работают над допросами и сбором дополнительных улик по делу», - сказал сержант СДПГ.
Об этом сообщила Энджи Уилхайт, сообщает KLFY.