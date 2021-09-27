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27.09
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Где можно подсолнухов набрать?

8:00:219/27/2021
0

Ну или может кто продает?

дача подсолнух
Некоторые берлчане выращивают подсолнухи на огороде

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Где можно подсолнухов набрать? Ну или может кто продает? Очень хочется.

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