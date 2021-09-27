В Калининграде иномарка протаранила автобусную остановку. Есть пострадавшие

27 сентября в Калининграде автомобиль наехал на автобусную остановку, в результате пострадали женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщает МВД по региону в своем аккаунте в Instagram.
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Как информирует ведомство, ДТП произошло около 8:00 утра по местному времени у дома № 51 по улице Александра Невского. Водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил остановку, рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. На момент аварии на остановке было два человека.
На данный момент работники ДПС проводят проверку на месте происшествия.
Как полагают в МВД, водитель высаживал пассажира и перепутал педали газа и тормоза.