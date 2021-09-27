Под Красноярском четверо изнасиловали мужчину и кинули его под поезд

27 сентября в пресс-службе управления СК по региону проинформировали, что четырех ранее судимых жителей Красноярского края подозревают в убийстве и действиях сексуального характера в отношении знакомого. Завели 2 уголовных дела по пунктам «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) и пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).
По версии следователей, 22 сентября ночью пятеро мужчин выпивали в квартире товарища. Между товарищами завязался конфликт из-за внезапно возникшей неприязни. Четверо обвиняемых начали избивать потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки. После чего двое из них по очереди изнасиловали потерпевшего.
Затем, чтобы скрыть все улики преступления, компания принесла потерпевшего без сознания, на пятый пикет Красноярской железной дороги, расположенный в городе Козулька, где оставили его на первом пути перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист поезда, увидев человека на путях, всеми силами пытался остановить состав, но из-за незначительного расстояния, не смог. Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемые были задержаны.