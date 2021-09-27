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27.09
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Под Красноярском четверо изнасиловали мужчину и кинули его под поезд

8:58:019/27/2021Фото: Pixabay
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Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Подозреваемые были тут же задержаны

27 сентября в пресс-службе управления СК по региону проинформировали, что четырех ранее судимых жителей Красноярского края подозревают в убийстве и действиях сексуального характера в отношении знакомого. Завели 2 уголовных дела по пунктам «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) и пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

По версии следователей, 22 сентября ночью пятеро мужчин выпивали в квартире товарища. Между товарищами завязался конфликт из-за внезапно возникшей неприязни. Четверо обвиняемых начали избивать потерпевшего руками, ногами и дверцей от тумбочки. После чего двое из них по очереди изнасиловали потерпевшего.

Затем, чтобы скрыть все улики преступления, компания принесла потерпевшего без сознания, на пятый пикет Красноярской железной дороги, расположенный в городе Козулька, где оставили его на первом пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда, увидев человека на путях, всеми силами пытался остановить состав, но из-за незначительного расстояния, не смог. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемые были задержаны.

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