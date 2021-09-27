"Мы не стадо баранов": Встанет ли в пикет за отмену итогов выборов-2021 в Бердске активистка Наталья Слесарева, стало известно

Стало известно, встанет ли в одиночный пикет против итогов выборов бердская активистка Наталья Слесарева.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ряде регионов России прошли митинги КПРФ за отмену прошедших выборов 19 сентября. На улицы вышли десятки, а то и сотни человек.
По словам Натальи Слесаревой, она тоже не согласна с итогами прошедших выборов как на федеральном, так и на местном уровне. Наталья Слесарева баллотировалась в горсовет Бердска по округу №13. Как сказала активистка, она до последнего надеялась на то, что выборы пройдут без накладок, однако этого, по ее мнению, не случилось.
- Я в шоке от этих выборов! Мы между собой общаемся, мы же, извините, не стадо баранов, которые сидят в клетках. Если на округе большая часть голосовала за одного, а прошел другой, это же о чем то говорит? Я надеялась на честные выборы, но у нас все-таки перевес силы на граждан, как говорится, авторитетных, - произнесла Слесарева 27 сентября.
В пикет активистка вставать не собирается. По каким именно причинам, общественница не разглашает.
- Нет, не собираюсь. Разговора такого нет,- отметила Наталья.
Как сказала Наталья Петровна, за нее, как за потенциального депутата на округе, проголосовало 97 человек. Женщина утверждает, что горожане полностью поддерживают ее в начинаниях и статистика такого плана просто несуразна.
- Кто-то в это поверит? Такого не может быть! - сказала бердская общественница.
Наталья Слесарева отметила, что те избиратели, которые проголосовали на округе №13 не за нее, сами сделали выбор в пользу строительства мусорного полигона ТКО вблизи Бердска.
- Люди на моем округе хотели голосовать за меня, но так как это невозможно по закону, этого не произошло,- заявила Слесарева.
О выборах депутатов в Госдуму Наталья высказалась следующим образом:
- Новоселов по праву по Бердску прошел, а почему-то победил Аксененко. Люди возмущены до глубины души! - подчеркнула бердчанка.
Напомним, что ранее 21 сентября председатель ТИК Бердска Наталья Фокина рассказала об итогах выборов. По словам Натальи Валерьевны, избирательная кампания в Совет депутатов Бердска была тяжелой, но несмотря на различные трудности, выборы состоялись.