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27.09
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В Новосибирской области коронавирус убил еще 13 пациентов

9:50:549/27/2021Фото: Pixabay
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Еще тринадцать пациентов скончались.

Статистика коронавируса по региону

На 27 сентября в регионе зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса (+161 за сутки), в том числе у 5 178 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также отмечено, что 50 115 пациентов полностью выздоровели, к ним относятся и +39 человек, выздоровевшие за сутки.

Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 54 до 64 лет и женщины в возрасте от 41 года до 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 951 человек.

Добавим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 870 пациентов, в том числе 40 детей.

В отделениях реанимации находятся 169 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 2 504 756 тестов на коронавирус за все время пандемии.

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