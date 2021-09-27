В Новосибирской области коронавирус убил еще 13 пациентов

На 27 сентября в регионе зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса (+161 за сутки), в том числе у 5 178 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также отмечено, что 50 115 пациентов полностью выздоровели, к ним относятся и +39 человек, выздоровевшие за сутки.
Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 54 до 64 лет и женщины в возрасте от 41 года до 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 951 человек.
Добавим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 870 пациентов, в том числе 40 детей.
В отделениях реанимации находятся 169 человек. На ИВЛ – 24 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 2 504 756 тестов на коронавирус за все время пандемии.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 026 обращений