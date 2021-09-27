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В Новосибирской области экс-депутат продает усадьбу за 80 млн рублей

9:58:009/27/2021Фото: YouTube
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Базы отдыха нервно курят в сторонке, на побережье водохранилища раскинулась шикарная усадьба.

Кадр из видео расследования НГС

Издание «НГС» провели собственное расследование и посмотрели, в каких усадьбах живут российские депутаты.

На побережье Обского водохранилища недалеко от села Красный Яр, где располагаются базы отдыха, несколько лет назад вырос высокий забор, за которым скрывается роскошная частная собственность в лесу за 80 млн рублей. Владелец этой роскоши -  экс-депутат и бывший охранник в местном ЧОП.

Объявление о продаже этого двухэтажного дворца появилось в конце августа. на сайте N1 сейчас уже нет впечатляющие фото, которые демонстрировали всю уникальность выставленной на продажу недвижимости. К особняку прилагается: участок на побережье Обского водохранилища с пирсами, аквагоркой, заводью и беседками.

— Ценители красивых и экологически чистых мест оценят по достоинству комфортный загородный дом площадью 283 кв. м, расположенный в живописном месте в окружении высоких сосен, кедров и берез. Экологически чистое место, прекрасная природа, идеальное место для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, занимаясь активными видами отдыха! Здесь удивительно тихо, по утрам можно наслаждаться завораживающим пением птиц, — говорится в объявлении о продаже.


Отметим, владельцем дома с участком, по данным ЕГРН, является Игорь Борисович Есипенко — бывший депутат Совета депутатов Ордынского района. Он выдвигался три раза: в 2010, 2015 и 2020 годах, вначале от партии «Справедливая Россия» (2010 год), а затем от «Единой России» (2015 и 2020). Избраться ему удалось лишь дважды, в 2020 году его обошел конкурент-самовыдвиженец.


Согласно сведениям, которые подает кандидат о себе при выдвижении, Игорю Есипенко 59 лет. У него среднее профессиональное образование (Новосибирское техническое училище № 33) и должность финансового директора в ООО «Цербер». Место проживания, указанное при выдвижении, — Новосибирская область, город Новосибирск.


 


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