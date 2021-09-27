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Свежие открытки для босса в День генерального директора в России 28 сентября: ты самый крутой и лучший руководитель

1:00:289/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День генерального директора — неофициальный праздник, который отмечается каждый год 28 сентября.

День генерального директора

Ты не просто директор,
Ты у нас генеральный,
В честь тебя календарь
Выбрал день этот славный.

Чтобы стать генеральным,
Мало учиться,
С талантом директора
Надо родиться.

Тебе грандиозных
Проектов желаем,
Чтоб бизнес наш был
Непотопляем.

Чтоб прибыль ты мог
Увеличить сто крат,
И в жизни был счастлив,
Удачлив, богат.

***

С Днем гендиректора
Сегодня поздравляю,
Успехов вам в работе,
Побед во всем желаю.

Пускай все воплотятся
Большие ваши планы,
Душевная гармония
Пусть будет в жизни главным.

Здоровья вам огромного, И счастья в личной жизни, Пусть воля даст отпор В работе катаклизмам.

День генерального директора

Всех директоров России
Самых главных, генеральных,
Поздравляем и желаем
Планов только гениальных,
Пусть дела им удаются,
Не покинет их удача,
Быть директором в России —
Очень сложная задача!

***

С Днем директора в России!
Будьте счастливы всегда.
Пусть успех — большой, красивый
Длится долгие года.

Пусть Вас люди уважают,
А работы мирный ход
Только радость Вам подарит
И улыбки принесет!

День генерального директора

Источник: pozdravok.ru

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