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В Госдуме предложили убрать губернаторов: Законопроект внесли на рассмотрение

10:57:159/27/2021Фото: Flickr
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Как пояснил один из авторов документа, в субъектах не должны повторяться должности, использующиеся в структуре федеральной власти.

В Госдуме рассмотрят законопроект по которому все главы регионов будут иметь одинаковые должности

В понедельник, 27 сентября, на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, по которому главы регионов должны иметь одинаковые должности и их названия. Об этом сообщил один из авторов законопроекта Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда пот конституционному законодательству.

- Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа – "Правительство субъекта Российской Федерации", - сказал он.

Как пояснил Клишас, теперь все субъекты РФ будут иметь одинаковые наименования органов власти, не повторяющих их федеральных названий. Сейчас глав регионов называют губернаторами или президентами республик.

Данный законопроект направлен на то, чтобы реализовать положение Конституции РФ, по которой система публичных властей должна быть единой. Также таким образом происходит совершенствование организации власти в регионах страны, пишут РИА Новости.

С 17 по 19 сентября в стране прошли выборы в Госдуму, по результатам которых подавляющее большинство мандатов принадлежит представителям партии "Единая Россия", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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