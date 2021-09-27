В России зафиксировано 22 236 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такого не было давно

На 27 сентября, в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Отметим, что прирост числа заболевших составил 0,3%. Таким образом, за сутки выявили 1 527 случаев в Санкт-Петербурге, 581 - в Самарской области, 541 - в Воронежской области, 538 - в Нижегородской области, 528 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 620 353 человека.
Добавим, что число выздоровевших возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 526 пациентов в Санкт-Петербурге, 443 - в Свердловской области, 360 - в Оренбургской области, 357 - в Ростовской области, по 354 - в Нижегородской области и Красноярском крае.
Как сообщает ведомство, летальных исходов за сутки выявлено 779 случая. Условная летальность осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 39 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 30 - в Нижегородской области, по 27 - в Ставропольском и Пермском краях