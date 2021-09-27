В Сбербанке Бердска сработала тревожная кнопка. Что случилось, рассказываем

В одном из отделений Сбербанка Бердска сегодня, 27 сентября сработала тревожная кнопка. Как сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" горожане, на место происшествия оперативно выехали правоохранители. Местные жители предполагали, что в отделении произошло серьезное ЧП, однако пресс-служба Сбербанка заверила бердчан в обратном:
- Сегодня в Бердске в отделении Сбербанка на ул. Вокзальной, 52, производилась плановая регулярная проверка реагирования ГБР на сигнал тревожной сигнализации,- сообщили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", для бойцов Росгвардии любой сигнал воспринимается ,как боевой. Ведь не угадаешь, что ждет: ложная тревога или вооруженный преступник. Пока в городе все спокойно, и на пульт охраны не поступают сообщения о срабатывании тревожной кнопки, экипажи вневедомственной охраны объезжают улицы и дворы Бердска. Патрулирование осуществляется круглосуточно.