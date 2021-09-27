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В Бердске закрывают дачные маршруты: Дату сообщили в мэрии

11:14:439/27/2021
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Сокращение количества рейсов автобусов в направлении бердских СНТ начнется с 1 октября.

Летом в Бердске дачные маршруты очень популярны - в городе и рядом более 40 СНТ

В администрации Бердска назвали дату окончания дачного сезона для транспорта.

Автобусы в сторону дач будут ездить до середины октября, а с начала месяца количество рейсов сильно уменьшится. Об этом в понедельник рассказала Надежда Нятина, возглавляющая транспортный отдел мэрии.

По словам Нятиной, свой последний в этом году рейс дачные автобусы совершат 17 октября, при этом с 1 октября число автобусов, выезжающих по данным маршрутам, сильно сократится.

Время работы транспорта в СНТ в районе водозабора сокращено до 20:00, при том, что перерыв между отправлениями автобусов составит 30 минут. Световой день уменьшается и погода уже не позволяет проводить время на даче.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дачные маршруты в 2021 году открылись в мае.

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