В Бердске закрывают дачные маршруты: Дату сообщили в мэрии

В администрации Бердска назвали дату окончания дачного сезона для транспорта.
Автобусы в сторону дач будут ездить до середины октября, а с начала месяца количество рейсов сильно уменьшится. Об этом в понедельник рассказала Надежда Нятина, возглавляющая транспортный отдел мэрии.
По словам Нятиной, свой последний в этом году рейс дачные автобусы совершат 17 октября, при этом с 1 октября число автобусов, выезжающих по данным маршрутам, сильно сократится.
Время работы транспорта в СНТ в районе водозабора сокращено до 20:00, при том, что перерыв между отправлениями автобусов составит 30 минут. Световой день уменьшается и погода уже не позволяет проводить время на даче.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дачные маршруты в 2021 году открылись в мае.