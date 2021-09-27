В Госдуме хотят отменить маткапитал для богатых и суррогатных матерей

В Госдуме могут отменить материнский капитал для россиян, которые не смогут доказать, что они бедные. Инициативу пояснил депутат ГД Анатолий Аксаков.
- Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств. Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость. Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей, — рассказал Анатолий Аксаков в интервью для URA.RU.
Данное предложение последовало за другой инициативой от РПЦ, в которой представитель церкви предложил не давать маткапитал родителям, которые воспользовались услугой суррогатной матери. Парламентарий согласился с такой позицией и заметил, что если они и так богатые, то их не нужно стимулировать к рождению детей.
Представитель РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) рассказал, что церковь считает суррогатное материнство вмешательством в установленный богом порядок рождения детей от своих родителей.