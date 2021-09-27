В Бердске на день 28 сентября отключат электричество: Список адресов и время

О предстоящем отключение электроэнергии в Бердске сообщили в понедельник в горадминистрации. Свет будут отключать в течение дня ради установки приборов учета электроэнергии у жителей частного сектора.
По официальным данным, 28 сентября с 10.00 до 17.00 обесточат потребителей по адресам:
ул. 8 Марта с 1 по 57,
ул. Луговская с 11 по 42,
ул. Некрасова с 1 по 56,
ул. Суворова с 63 по 71,
ул. Маяковского с 2 по 76 (четная сторона),
ул. Макаренко с 5 по 11,
пер. Макаренко с 1 по 6,
ул. Б. Хмельницкого с 1 по 12,
ул. Горького с 1 по 15,
ул. Щетинкина с 1 по 5,
ул. Глинки с 1 по 18,
ул. Островского с 112 по 120 (четная сторона).
С 12.00 до 17.00:
ул. Маяковского с 199 по 236,
ул. Гастелло с 53 по 82,
ул. Чайковского с 72 по 109,
ул. Черняховского с 6 по 46,
ул. Радищева с 91 по 119,
ул. Котовского с 27 по 45,
пер. Маяковского с 8 по 16.