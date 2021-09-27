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В Бердске на день 28 сентября отключат электричество: Список адресов и время

12:19:529/27/2021Фото: pixabay.com
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Свет будут отключать в течение дня ради установки приборов учета электроэнергии у жителей частного сектора. 

Электроэнергии не будет несколько часов в частном секторе Бердска

О предстоящем отключение электроэнергии в Бердске сообщили в понедельник в горадминистрации. Свет будут отключать в течение дня ради установки приборов учета электроэнергии у жителей частного сектора.

По официальным данным, 28 сентября с 10.00 до 17.00 обесточат потребителей по адресам:

ул. 8 Марта с 1 по 57,

ул. Луговская с 11 по 42,

ул. Некрасова с 1 по 56,

ул. Суворова с 63 по 71,

ул. Маяковского с 2 по 76 (четная сторона),

ул. Макаренко с 5 по 11,

пер. Макаренко с 1 по 6,

ул. Б. Хмельницкого с 1 по 12,

ул. Горького с 1 по 15,

ул. Щетинкина с 1 по 5,

ул. Глинки с 1 по 18,

ул. Островского с 112 по 120 (четная сторона).

С 12.00 до 17.00:

ул. Маяковского с 199 по 236,

ул. Гастелло с 53 по 82,

ул. Чайковского с 72 по 109,

ул. Черняховского с 6 по 46,

ул. Радищева с 91 по 119,

ул. Котовского с 27 по 45,

пер. Маяковского с 8 по 16.

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