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Песков: В России должен быть только один президент

12:00:509/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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Статус президента республики будет упразднен — все главы субъектов РФ станут главам регионов, должность президента в стране будет только у одного человека.

Песков рассказал о позиции Путина по наименованию региональных руководителей

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что в каждом субъекте России своя специфика, и население желает видеть своего главу президентом, но региональные руководители должны приобрести единый статус, а в стране останется лишь одна должность президента.

- Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, - сказал Песков, пояснив, что речь идет, в частности, о Татарстане. - Президент с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю.

Российский президент Владимир Путин - сторонник сменяемости власти, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что данная идея не должна быть навязчивой и мешать работе руководителей регионов. Так он прокомментировал вопрос о снятии запрета для глав региональной власти избираться более двух сроков подряд.

Песков отметил, что все хорошо в меру, и российский президент старается найти сбалансированный подход, когда дело касается власти.

27 сентября в Госдуму внесен законопроект, по которому все главы регионов будут находиться в одном статусе — не будет губернаторов и президентов республик, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Также изменения коснутся и наименования исполнительного органа - правительства субъекта РФ.

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