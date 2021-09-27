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Путин: Кричать "ура" еще рано, враг в виде бедности пока не побежден

11:44:129/27/2021Фото: Кремлин.ру
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Главная цель властей — повышение уровня и качества жизни россиян, отметил президент на встрече с правительством. 

Владимир Путин призвал бороться с бедностью

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября в режиме видеоконференции встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами. Он назвал главными врагами страны бедность большого количества россиян, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре, сообщили в Кремле.

-Я только что встречался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «"Единой России" и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич "ура!". Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато. "Враг" еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, - высказался глава государства.

Он поручил "настроить свои команды по всем направлениям – и в правительстве, и в министерствах, в ведомствах – на оперативное, грамотное, эффективное выполнение всех стоящих перед нами задач".

Ранее Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму после выборов, заявил, что экономика РФ после спада, вызванного пандемией, полностью восстановилась, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Российский лидер указал на необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами".

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