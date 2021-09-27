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За испорченные солидолом 800 электросамокатов злоумышленники заплатили 1 млн рублей

1:04:019/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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Полученные в качестве компенсации деньги компания Whoosh уже направила на счет фонда помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение- это жизнь».

Испорченные самокаты прошли техобслуживание и снова работают

Сотрудники полиции помогли найти злоумышленников, которые испортили почти 800 электросамокатов из разных служб кикшеринга. Происшествие произошло в августе 2021 года, подозреваемыми оказались три человека в возрасте 21-22 лет. Злоумышленники обмазали солидолом электронные панели самокатов Nine Bot Max Pro, которые были припаркованы по двум адресам в Москве, сообщала пресс-служба столичного главка МВД.

Они нанесли ущерб компаниям, предлагающим аренду транспортных средств и возместили его в сумме 1 миллион рублей, об этом стало известно изданию Forbes.

Расследование проводили пострадавшие от действий трех москвичей компании сервисов Whoosh, Urent и «Яндекс Go», им помогали сотрудники ОВД по району Якиманка. Источник, предоставивший информацию для издания, рассказал, что полученные в качестве компенсации деньги компания Whoosh уже направила на счет фонда помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение- это жизнь».

Известно, что Urent и «Яндекс Go» также переведут полученные средства в благотворительные организации. Соглашение о возмещении причиненного вреда было подписано 17 сентября. Все самокаты прошли сервисное обслуживание и вновь введены в эксплуатацию.

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