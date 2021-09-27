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Рост тарифов на услуги ЖКХ компенсировать дополнительно предложили в правительстве РФ

12:54:139/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предлагается также снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей России. Сейчас она в некоторых регионах достигает 22% - выше компенсирует  региональный бюджет.

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Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС приказано усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение дал вице-премьер Марат Хуснуллин, передают «Известия». Дополнительную адресную поддержку вводят ради совершенствования тарифного регулирования.

В России планируют устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.И из того, что рост тарифов может превышать инфляцию. В этом случае говорят о «доведении тарифов до экономически обоснованных».

В связи с этим необходимо предоставить адресные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Увеличение тарифов хотят компенсировать социально незащищенным категориям россиян. Кому конкретно, пока не говорится.

Сейчас тарифы и их рост регулирует государство. Для каждого региона действует своя планка, которую запрещено превышать. Средний рост тарифов по стране должен быть примерно на уровне инфляции. Последние несколько лет он не превышает 4%.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что платежи для граждан следует поднимать постепенно. В первую очередь это касается тарифов на тепло-, водоснабжение и канализацию.

По ее мнению, нужно снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей России. Сейчас она в некоторых регионах достигает 22% - выше компенсирует  региональный бюджет.

Булгаковой предложила также, давать компенсации за всю площадь жилья, а не только за оплату норматива площади на одного человека, как сейчас. Во многих регионах норматив  33 кв. м на одиноко проживающего человека, 42 кв. м — на состоящих в браке граждан, 18 кв. м — на каждого члена семьи их трех и более человек.

Депутат считает, что получение адресных мер поддержки нужно максимально упростить - выплачивать субсидии автоматически.

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