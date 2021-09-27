Рост тарифов на услуги ЖКХ компенсировать дополнительно предложили в правительстве РФ

Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС приказано усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение дал вице-премьер Марат Хуснуллин, передают «Известия». Дополнительную адресную поддержку вводят ради совершенствования тарифного регулирования.
В России планируют устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.И из того, что рост тарифов может превышать инфляцию. В этом случае говорят о «доведении тарифов до экономически обоснованных».
В связи с этим необходимо предоставить адресные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Увеличение тарифов хотят компенсировать социально незащищенным категориям россиян. Кому конкретно, пока не говорится.
Сейчас тарифы и их рост регулирует государство. Для каждого региона действует своя планка, которую запрещено превышать. Средний рост тарифов по стране должен быть примерно на уровне инфляции. Последние несколько лет он не превышает 4%.
Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что платежи для граждан следует поднимать постепенно. В первую очередь это касается тарифов на тепло-, водоснабжение и канализацию.
По ее мнению, нужно снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей России. Сейчас она в некоторых регионах достигает 22% - выше компенсирует региональный бюджет.
Булгаковой предложила также, давать компенсации за всю площадь жилья, а не только за оплату норматива площади на одного человека, как сейчас. Во многих регионах норматив 33 кв. м на одиноко проживающего человека, 42 кв. м — на состоящих в браке граждан, 18 кв. м — на каждого члена семьи их трех и более человек.
Депутат считает, что получение адресных мер поддержки нужно максимально упростить - выплачивать субсидии автоматически.