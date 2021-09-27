Путин пристроил лидеров списка «Единой России»: Где будут работать министры Лавров и Шойгу, стало известно

Российский президент Владимир Путин объявил, что те пять первых членов списка, возглавлявших предвыборную кампанию от «Единой России», станут работать в комиссиях во время своей партийной работы.
- Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны, - обратился глава государства к лидерам.
Совещание проходило в онлайн-формате в понедельник, 27 сентября. Российский лидер отметил, что правильным решением станет руководство комиссией, созданной партией, которую они представляют.
Глава государства отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу будет развивать Восточную Сибирь, глава МИД Сергей Лавров станет работать по поддержке соотечественников за границей. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, а главврач Коммунарки Денис Проценко станет возглавлять комиссию по здравоохранению. Детский омбудсмен Анна Кузнецова будет работать с комиссией по охране материнства и детства.
Все назначения проводятся для того, чтобы партийные лидеры могли осуществить наказы, данные избирателями, в жизнь. Российский президент поблагодарил пятерку лидеров партии и выразил надежду на их плодотворную работу в ближайшее время.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по итогам думских выборов 17-19 сентября 2021 года партия власти одержала уверенную победу, набрав свыше 50% голосов избирателей.