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Задержанный организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

1:14:239/27/2021
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Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в гибели пяти туристов.

Явку с повинной написал организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек

Явку с повинной написал организатор восхождения на Эльбрус, которое стало смертельным для пяти человек. Признательные показания получены в ходе допроса, сообщили 27 сентября в  Следственном комитете России.

"Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", подозреваемого Дениса Алимова задержали в рамках уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

— Я нахожусь под стражей. Меня сегодня задержали в Нальчике. Что касается других ребят: двое в больнице по-прежнему, а двое дома. Им пока ничего не предъявляют. Завтра будет суд, будут решать, какую меру пресечения мне давать: либо домашний арест, либо в СИЗО, — поделимся старший гид компании «Эльбрус - восхождение» Денис Алимов.

23 сентября группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Удалось спасти 14 человек, пятеро туристов не выжили.

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