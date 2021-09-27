"87 лет обнулить невозможно": Александр Ширвиндт ушел с поста худрука Театра Сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт решил покинуть пост худрука театра сатиры и написал заявление в департамент культуры московской мэрии. Он заявил, что 3 июля 2021 года подошел к концу срок договора о пребывании артиста на руководящей должности и он решил от нее отказаться. Также артист добавил, что не будет сенсаций и чего-то скандального, так как нет никаких подводных камней у данного решения.
- Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, - заявил Ширвиндт в беседе с ТАСС.
Как пояснил артист, он не собирается уходить из театра и надеется, что будет выходить на сцену, если ему позволит здоровье.
87-летний Александр Ширвиндт с 2000 года является художественным руководителем Московского театра сатиры.