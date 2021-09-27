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В Минздраве рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Перми: Семерых тяжелых увезли в Москву

2:29:299/27/2021Фото: @vyezdnaya_pkkb
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8 человек продолжают находиться в больнице Перми после трагедии в университете. В тяжелом состоянии находится и сам нападавший, которому ампутировали ногу.

В Пермской больнице лечат пострадавших от студента и напавшего на них

В Краевой клинической больнице Перми находятся восемь пострадавших от действий пермского стрелка. Семь человек, получивших более тяжелые травмы, находятся в Москве, их туда доставили на самолете после решения консилиума.

Студент Тимур Бекмансуров, напавший на университет с оружием во время задержания был ранен и находится в той же больнице Перми. Об этом рассказали в Минздраве РФ для РИА Новости.

- Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании, — рассказали в ведомстве.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 18-летнему первокурснику, напавшему на ПГМИУ и убившему 6 человек, ампутировали часть ноги, он пришел в себя, но постоянно падает в обморок. Он уже произнес первые слова.

Известно, что перед медиками поставлена задача, чтобы пациент выжил. По словам врачей, за неделю, прошедшую после трагедии в Перми, родители Бекмансурова не появлялись , не звонили, никак не интересовались здоровьем сына.

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