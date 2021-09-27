В Бердске бизнесмен Голубев выступил за перенос музея радиозавода "Вега" из-за протекающей крыши: Когда-то он сам работал на БРЗ

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова и ветераны БЭМЗа обсудили перенос музея Бердского радиозавода «Вега» на ул. Спортивная, 9. Здесь располагается Бердский историко-художественный музей, в котором есть свободные помещения. ⠀
Сейчас музей легендарного БРЗ, закрытого после неудачной приватизации в конце 1990-х годов, находится на седьмом этаже бывшего административного здания радиозавода на ул. Ленина, 89/8. Лифт доходить только до 6 этажа, что неудобно посетителям. Кроме того, в старом здании протекает крыша, что грозит бесценным экспонатам уничтожением. Однако, мнения о переносе заводского музея среди бывших радиозаводчан разделились. Часть выступила против.
Между тем, как сообщает в понедельник пресс-центр мэрии, решение о переносе музея БРЗ в городской уже принято в том числе с участием эксперта министерства культуры Новосибирской области. ⠀
Крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев и депутат регионального заксобрания Валерий Бадьин тоже выступили за перенос музея. Но только в том случае, если не удастся отремонтировать крышу и "оптимизировать пространство с привязкой к месту производства радиоэлектронной продукции". "Курьер. Среда. Бердск" напоминает, что и Голубев, и Бадьин в свое время работали на радиозаводе.
По их мнению, городу необходим современный и доступный музей «Веги», чтобы в него ходили не только бывшие работники завода, но и молодые горожане, гости города, люди с ограниченными возможностями. Ведь некогда знаменитый на весь СССР и за его пределами Бердский радиозавод был одним из трех градообразующих предприятий и память о нем не должна угаснуть.