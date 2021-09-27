Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Забеременевшая от дедушки-насильника 17-летняя девушка покончила с собой

3:12:199/27/2021Фото: Flickr
0

Знакомые рассказывают, что погибшая была доброй неконфликтной девушкой, она очень любила животных и мечтала стать ветеринаром. Ее мать сидит в тюрьме, поэтому опекунство над внучкой взяли дед и бабушка.

Соседи полагают, что девочке помог умереть сам насильник

В Свердловской области 17-летняя девушка от постоянного насилия со стороны собственного дедушки свела счеты с жизнью.

Ее смерть стала большой неожиданностью для всех, тело внучки нашел пожилой родственник, которого подозревают в регулярном насилии над несовершеннолетней. В отношении него возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Решение об уголовном деле было принято после того, как полицейские начали изучать дневник погибшей.

В 6-летнем возрасте девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой. Мать ребенка находится в колонии за убийство, отца она толком никогда не знала. Знакомые рассказывают, что погибшая была доброй неконфликтной девушкой, она очень любила животных и мечтала стать ветеринаром.

Соседи считают, что 17-летняя погибшая не могла сама уйти из жизни, по их мнению, ей «помог» насильник, потому что девушка от него забеременела, сообщает Е1.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Свердловской области задержали полицейского и его друга-рецидивиста за изнасилование 12-летней девочки.

Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Живот исчезнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
30 исторических фото, глядя на них хочется отправиться в прошлое
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Самые сильные атлеты в истории, 30 фото
10 самых дорогих трансферов в истории мирового футбола, 20 фото
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
смертьбеременностьнасилиевнучкадедушка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Докажут его вину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин

Последние новости

Как облегчить метеозависимость и подготовить организм к магнитным бурям в октябре 2021 года? Точные даты геовсплесков
3:00:09 9/27/2021
Как облегчить метеозависимость и подготовить организм к магнитным бурям в октябре 2021 года? Точные даты геовсплесков
Подозреваемого в групповом изнасиловании 12-летней девочки полицейского уволили по статье: Новые подробности инцидента
2:47:53 9/27/2021
Подозреваемого в групповом изнасиловании 12-летней девочки полицейского уволили по статье: Новые подробности инцидента
В Минздраве рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Перми: Семерых тяжелых увезли в Москву
2:29:29 9/27/2021
В Минздраве рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Перми: Семерых тяжелых увезли в Москву
БердскВ Бердске бизнесмен Голубев выступил за перенос музея радиозавода "Вега" из-за протекающей крыши: Когда-то он сам работал на БРЗ
2:13:25 9/27/2021
В Бердске бизнесмен Голубев выступил за перенос музея радиозавода "Вега" из-за протекающей крыши: Когда-то он сам работал на БРЗ
Звездопад Ориониды в октябре 2021 года: Дата и важные факты
2:00:59 9/27/2021
Звездопад Ориониды в октябре 2021 года: Дата и важные факты
"87 лет обнулить невозможно": Александр Ширвиндт ушел с поста худрука Театра Сатиры
1:43:23 9/27/2021
"87 лет обнулить невозможно": Александр Ширвиндт ушел с поста худрука Театра Сатиры
Путин пристроил лидеров списка «Единой России»: Где будут работать министры Лавров и Шойгу, стало известно
1:32:40 9/27/2021
Путин пристроил лидеров списка «Единой России»: Где будут работать министры Лавров и Шойгу, стало известно
За испорченные солидолом 800 электросамокатов злоумышленники заплатили 1 млн рублей
1:04:01 9/27/2021
За испорченные солидолом 800 электросамокатов злоумышленники заплатили 1 млн рублей
Благоприятные дни октября 2021 года на растущей луне для важных проектов, начинаний и сделок
1:00:57 9/27/2021
Благоприятные дни октября 2021 года на растущей луне для важных проектов, начинаний и сделок
Свежие открытки для босса в День генерального директора в России 28 сентября: ты самый крутой и лучший руководитель
1:00:28 9/27/2021
Свежие открытки для босса в День генерального директора в России 28 сентября: ты самый крутой и лучший руководитель