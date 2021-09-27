Забеременевшая от дедушки-насильника 17-летняя девушка покончила с собой

В Свердловской области 17-летняя девушка от постоянного насилия со стороны собственного дедушки свела счеты с жизнью.
Ее смерть стала большой неожиданностью для всех, тело внучки нашел пожилой родственник, которого подозревают в регулярном насилии над несовершеннолетней. В отношении него возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Решение об уголовном деле было принято после того, как полицейские начали изучать дневник погибшей.
В 6-летнем возрасте девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой. Мать ребенка находится в колонии за убийство, отца она толком никогда не знала. Знакомые рассказывают, что погибшая была доброй неконфликтной девушкой, она очень любила животных и мечтала стать ветеринаром.
Соседи считают, что 17-летняя погибшая не могла сама уйти из жизни, по их мнению, ей «помог» насильник, потому что девушка от него забеременела, сообщает Е1.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Свердловской области задержали полицейского и его друга-рецидивиста за изнасилование 12-летней девочки.