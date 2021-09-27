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Славу Мэрлоу заподозрили в минировании школы в Новосибирске: К его маме пришли силовики

3:54:009/27/2021
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Уроженец столицы Сибири Артем Готлиб, более известный как Slava Marlow, заявил, что не направлял письмо опасного содержания в родную школу.

Артем Готлиб, более известный как Slava Marlow, родился 27 октября 1999 года в Новосибирске

В Новосибирске 27 сентября эвакуировали школу №99 - всех учеников, педагогов и персонал, после того, как поступило сообщение о заминировании здания. Информация якобы поступила от известного музыканта Славы Мэрлоу. Он сам рассказал об этом на своей странице в Instagram.

При этом, письмо опасного содержания школа получила 25 сентября, но артист упомянул об инциденте только 27 сентября.

Слава Мэрлоу отметил, что в школу, где он учился, пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве от его имени. Учебное заведение находится по адресу: ул. Чаплыгина, 59.

К матери музыканта приходили сотрудники полиция с намерением задержать артиста и выяснить все обстоятельства произошедшего.

-Я не имею отношения к этому, - написал Слава.

Артем Готлиб, более известный как Slava Marlow, родился 27 октября 1999 года в Новосибирске. Российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер. Широкую известность начал приобретать в 2019 году после начала сотрудничества с рэп-исполнителем Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен также как сольный исполнитель.

В 2018 году, сразу после окончания школы, он переехал в Санкт-Петербург. Там поступил в Институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) на факультет экранных искусств на специальность «Продюсер кино и телевидения». В 2019 году перебрался в Москву и взял академический отпуск. В марте 2021 года был отчислен по решению администрации института, причина неизвестна.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье утром по этой же причине эвакуировали посетителей и персонал новосибирского ТЦ "Мега".

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