Учебная программа по сексуальному обучению повышает навыки предотвращения беременности среди подростков коренных американцев

Программа полового воспитания, проводимая в рамках двухнедельного летнего баскетбольного лагеря в Аризоне, значительно повлияла на ключевые факторы, связанные с предотвращением беременности среди коренных американцев-подростков, показали исследователи из школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в новом исследовании.
Результаты, опубликованные 16 сентября 2021 года в Американском журнале общественного здравоохранения , показывают, что программа дает коренным подросткам эффективные навыки, позволяющие избежать как беременности, так и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), пишет medicalxpress.com.
Несмотря на недавнее снижение, уровень подростковой беременности в США выше, чем в любой другой развитой стране: 19 рождений на 1000 девочек, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Показатели рождений подростков среди коренных американцев почти вдвое выше (33 рождения на 1000 девочек), что является самым высоким показателем подростковой рождаемости в США.
«Коренным подросткам нужны программы, специально разработанные для них и доказавшие свою эффективность, и именно поэтому результаты этого исследования настолько захватывающие», - говорит Лорен Тинги, заместитель директора Центра здоровья американских индейцев Джона Хопкинса и младший научный сотрудник Bloomberg. Департамент международного здравоохранения школы. Такие подростковые рождения имеют множество последствий для этих молодых родителей и общества, отмечает Тинги. Например, дети, рожденные от матерей-подростков, с большей вероятностью будут недоношенными или с низкой массой тела при рождении, что приведет к долгосрочным проблемам со здоровьем. Родители-подростки чаще живут в бедности; бросить школу ; быть заключенным в тюрьму в подростковом возрасте; и их дети с большей вероятностью сами станут родителями-подростками.
Хотя большинство подростков в США проходят школьное обучение по вопросам сексуального здоровья, направленное на предотвращение подростковой беременности и инфекций, передаваемых половым путем, в Аризоне оно не требуется. Менее одной трети школ в Аризоне предлагают программы сексуального здоровья, и родителям разрешено отказаться от обучения своих детей.
В поисках лучшего способа обеспечить половое воспитание для членов племени, индейское племя из Аризоны обратилось в Центр здоровья американских индейцев Джона Хопкинса с просьбой разработать программу, предназначенную специально для коренной молодежи. После встреч и фокус-групп с заинтересованными сторонами, включая молодежь из племен, родителей, экспертов в области общественного здравоохранения и поставщиков медицинских услуг, Тинги и его коллеги адаптировали существующее вмешательство, которое включает девять различных уроков, направленных на повышение уровня знаний о сексуальном здоровье, самоэффективности, намерений и общения. . «Новая учебная программа, известная как« Уважение круговорота жизни », адаптирована к культуре коренных народов и учитывает их уникальные сильные стороны и проблемы, - объясняет Тинги.
Чтобы увеличить удержание участников, исследователи провели первые восемь уроков во время бесплатных двухнедельных летних баскетбольных лагерей в 2016, 2017 и 2018 годах, а не в течение восьми недель, указанных в исходной программе. «Контрольная» группа участников тех же лагерей получила восемь уроков по темам, не связанным с сексуальным здоровьем, таким как питание, фитнес, отдых на природе и природа. Все участники получили девятый урок дома через три месяца после окончания лагеря, в котором участвовали один из родителей или другой взрослый, которому они доверяли.
Перед началом этих уроков и через 9 и 12 месяцев после окончания лагеря 534 участника исследования заполнили анкеты, в которых оценивался широкий спектр знаний, отношения и поведения в области сексуального здоровья. Результаты показывают, что через девять месяцев после завершения уроков те, кто прошел учебную программу «Уважение круга жизни», имели значительно более высокие навыки самоэффективности, намерения и ведения переговоров; использование других противозачаточных средств самоэффективность и навыки ведения переговоров; и намерение воздерживаться от секса по сравнению с теми, кто получил отдельную учебную программу по несексуальным темам.
Результаты также показали долгосрочное воздействие программы. Через девять месяцев после завершения программы молодые люди, прошедшие курс «Уважение круга жизни», сообщили, что больше разговаривают со своими родителями о сексуальном и репродуктивном здоровье. Через год после завершения молодые люди, участвовавшие в программе «Уважение к кругу жизни», имели более высокие оценки в области сексуального и репродуктивного здоровья и продолжали больше общаться со своей семьей по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.
Тинги отмечает, что пока неизвестно, повлияют ли образование и навыки, полученные в рамках программы «Уважение круга жизни», на показатели подростковой беременности и ИППП, что они планируют оценить в ближайшие годы. Тем не менее, по ее словам, результаты показывают многообещающие знания и навыки, необходимые подросткам из числа коренных народов для достижения этой цели.
«Мы думаем, что у этой программы есть реальный потенциал для того, чтобы дать молодым коренным народам возможность взять под контроль свое сексуальное и репродуктивное здоровье» , - говорит Тинги. « Программа используется в нескольких других штатах, и мы думаем, что при таком успехе ее можно будет применить еще в большем количестве».