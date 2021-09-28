В США поддерживают третью вакцину от коронавируса для пожилых людей из группы высокого риска

Столкнув Белый дом с серьезной неудачей, правительственная консультативная группа в подавляющем большинстве отклонила план вакцинации Pfizer COVID-19 по всем направлениям и вместо этого одобрила дополнительную дозу вакцины только для тех, кто старше 65 лет или подвергается высокому риску заражения.
Двойное голосование стало тяжелым ударом по объявленным месяц назад масштабным усилиям администрации Байдена по укреплению защиты почти всех американцев на фоне распространения крайне заразного дельта-варианта, пишет medicalxpress.com.
Необязательная рекомендация - от влиятельного комитета внешних экспертов, которые консультируют Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - не последнее слово. FDA рассмотрит рекомендации группы и примет собственное решение, вероятно, в течение нескольких дней. И Центры по контролю и профилактике заболеваний должны взвесить свою работу на следующей неделе.
К удивлению, консультативная группа отклонила бустеры 16: 2 почти для всех. Члены указали на отсутствие данных о безопасности дополнительных доз, а также вызвали сомнения относительно ценности массовых бустеров, а не тех, которые предназначены для конкретных групп.
Затем, при голосовании 18-0, он одобрил дополнительные прививки для людей 65 лет и старше и тех, кто подвержен риску серьезного заболевания. Члены группы также согласились с тем, что медицинские работники и другие лица, которые подвергаются высокому риску заражения вирусом на работе, также должны получать бустеры.
Это помогло бы спасти часть кампании Белого дома, но все равно было бы огромным шагом назад от далеко идущего предложения предложить американцам третьи вакцины Pfizer и Moderna через восемь месяцев после того, как они получат вторую дозу.
Белый дом попытался представить эти действия как прогресс.
«Сегодняшний день стал важным шагом вперед в обеспечении лучшей защиты американцев от COVID-19», - сказал официальный представитель Белого дома Кевин Муньос. «Мы готовы предоставить вакцинацию американцам, имеющим на это право, как только процесс завершится в конце следующей недели».
CDC заявил, что рассматривает возможность использования бустеров для пожилых людей , жителей домов престарелых и медицинских работников, а не для всех взрослых.
FDA и CDC, скорее всего, позже решат, должны ли люди, получившие прививки Moderna или Johnson & Johnson, получать бустеры.
Во время нескольких часов бурных дебатов в пятницу члены комиссии поставили под сомнение ценность предложения бустеров почти всем в возрасте от 16 лет.
«Я не думаю, что бустерная доза внесет значительный вклад в борьбу с пандемией», - сказал доктор Коди Мейснер из Университета Тафтса. «И я думаю, что важно, чтобы основной посыл, который мы передаем, состоит в том, что мы должны получить каждому по две дозы».
Д-р Аманда Кон из CDC сказала: «На данный момент ясно, что непривитые являются причиной передачи инфекции в Соединенных Штатах».
В своем заявлении Катрин У. Янсен, руководитель отдела исследований и разработок вакцин Pfizer, заявила, что компания по-прежнему считает, что бустеры станут «важным инструментом в продолжающихся усилиях по борьбе с распространением этого вируса».
Ученые внутри и за пределами правительства недавно разделились во мнениях относительно необходимости бустеров и того, кто должен их получать, и Всемирная организация здравоохранения категорически возражает против того, чтобы богатые страны делали третий раунд прививок, когда бедные страны не имеют достаточно вакцины для первой вакцины. .
Хотя исследования показывают, что уровень иммунитета у тех, кто был вакцинирован, со временем снижается, и бустеры могут обратить это вспять, вакцина Pfizer по-прежнему обладает высокой защитой от тяжелых заболеваний и смерти, даже при дельта-варианте.
Неожиданный поворот событий может усилить критику в отношении того, что администрация Байдена опередила науку в своем стремлении к ускорителям. Президент Джо Байден сразу же пообещал, что его администрация будет «следовать науке» после того, как станет известно о политическом вмешательстве в ответ администрации Трампа на коронавирус.
Первоначальное подавляющее отклонение комиссии FDA было получено, несмотря на полные аргументы в пользу необходимости бустеров как со стороны Pfizer, так и со стороны органов здравоохранения Израиля, который начал предлагать бустеры своим гражданам в июле.
Шэрон Алрой-Прейс из Министерства здравоохранения Израиля сказала, что бустерная доза в десять раз улучшает защиту от инфекций у людей 60 лет и старше.
«Это похоже на свежую вакцину», возвращающую защиту к исходному уровню и помогающую Израилю «смягчить тяжелые случаи в четвертой волне», - сказала она.
Представители Pfizer утверждали, что важно укреплять иммунитет до того, как защита начнет ослабевать. Исследование, проведенное компанией с участием 44000 человек, показало, что эффективность против симптоматического COVID-19 составила 96% через два месяца после второй дозы, но снизилась до 84% примерно к шести месяцам.
И Pfizer, и израильские представители столкнулись с противодействием участников дискуссии. Некоторые скептически относились к значимости опыта Израиля для США. Еще одна проблема заключалась в том, не усугубят ли третьи дозы серьезные побочные эффекты, включая редкие случаи воспаления сердца у молодых мужчин.
Компания Pfizer указала на израильские данные о почти 3 миллионах бустеров, чтобы предположить, что частота побочных эффектов будет аналогична той, о которой уже сообщалось.
Доктор Пол Оффит, эксперт по вакцинам Детской больницы Филадельфии, сказал, что он поддерживает третью дозу для взрослых старше 60 или 65 лет, но «у меня действительно проблемы», чтобы поддержать ее для всех, кто младше 16 лет.
Хотя дополнительный укол, вероятно, по крайней мере временно снизил бы количество случаев с легкими симптомами или без них, «возникает вопрос, как это повлияет на дугу пандемии, которая может быть не такой уж большой», - сказал Оффит.
Лучшие советники Байдена по вопросам здравоохранения, в том числе руководители FDA и CDC, впервые объявили о планах повсеместных бустерных прививок в середине августа, установив неделю 20 сентября в качестве практически точной даты начала. Но это было до того, как штатные ученые FDA завершили свою собственную оценку данных.
Ранее на этой неделе два ведущих обозревателя вакцин FDA присоединились к группе международных ученых в публикации редакционной статьи, в которой отвергается необходимость в бустерах для здоровых людей. Ученые заявили, что исследования показывают, что снимки работают хорошо.
В пятницу главный хирург США доктор Вивек Мурти заявил, что заявление администрации Байдена не было направлено на то, чтобы заставить регулирующие органы действовать, а вместо этого было попыткой быть прозрачным для общественности и быть готовым к тому, что бустеры получат одобрение.
«Мы всегда говорили, что этот первоначальный план будет зависеть от независимой оценки FDA и CDC», - сказал Мурти.
План Байдена также вызвал серьезные этические опасения по поводу бедных частей мира, которые все еще требуют вакцины. Но администрация утверждала, что этот план был выбран не нами или ими, отмечая, что США поставляют большие количества вакцины для остальной части земного шара.
В США уже одобрены бустеры Pfizer и Moderna для некоторых людей с ослабленной иммунной системой, например, для онкологических больных и реципиентов трансплантатов.
Некоторым американцам, здоровым или нет, удалось получить стимуляторы, в некоторых случаях просто появившись и попросив укол. А некоторые системы здравоохранения уже предлагают дополнительные дозы людям из группы высокого риска.