Наука утверждает, что забавные люди умнее всех остальных

Что бы вы сделали, если бы вам сказали: « Будьте смешны - прямо сейчас»? Вы бы сразу придумали комедийную золотую шутку или веселую историю?
Приколы по запросу не так-то просто. Вы можете быть забавным, когда находитесь с друзьями, но стесняетесь шутить с незнакомцами, пишет yourtango.com.
Вы тот, кто больше ценит юмор, когда источником смешного является кто-то другой, а не вы сами?
Веселость и способность ценить юмор - признаки интеллекта выше среднего.
В исследовании , исследователи Gil Greengross и Джеффри Миллер, оба из Университета Нью - Мексико, и Род. А. Мартин из Университета Западного Онтарио изучил группу студентов колледжа и попросил их выполнить юмористическое задание, создав вымышленные профили людей на основе некоторой базовой информации.
Затем участники исследования оценили, насколько смешными были ответы другого участника, и их попросили пройти тесты на общий интеллект , открытость, сознательность, экстраверсию, общительность и невротизм.
Исследователи обнаружили, что общий интеллект был сильным предиктором юмора, независимо от других переменных. Исследователи пришли к выводу, что юмор является признаком лежащих в основе когнитивных способностей и физической подготовки.
В другом исследовании, проведенном Уильямом Э. Хауком и Джоном У. Томасом из Бакнеллского университета, исследователи изучали 3 переменных: креативность, интеллект и чувство юмора. Они обнаружили, что, хотя креативность и интеллект не зависят друг от друга, юмор связан как с творчеством, так и с интеллектом.
Есть много разных видов юмора: фарс, невозмутимый, грязный, злободневный, мрачный, сатира, пародийный и сюрреалистический. Некоторым нужен более высокий уровень интеллекта, чем другим, например сатира. Сатира - один из самых сложных видов юмора, потому что для достижения успеха он полагается на интеллект.
Эми Шумер, забавная во многих смыслах, чрезвычайно одарена в сатире. Ее пародийный скетч « 12 разгневанных мужчин внутри Эми Шумер» был одним из самых смешных скетчей на телевидении за весь год. Очевидно, что для того, чтобы написать это и получить от него удовольствие, потребовались сообразительные навыки, поскольку для того, чтобы полностью оценить его, требовалось множество элементов.
Это было взлетом черно-белой телевизионной пьесы 1957 года , в которой рассказывалось о том, как актрис оценивают по их внешности или их «броским способностям», и подчеркивалось женоненавистничество, которое, как правило, является скрытым в Голливуде. Вам нужно было понимать все эти вещи, чтобы это показалось смешным? Нет, но умение распознавать эти вещи сделало юмор еще смешнее.
Вы не сможете посмеяться над чем-то, если сначала этого не поймете, а для того, чтобы использовать правильную платформу для забавы, требуется творческий подход.
Стивен Хокинг, один из самых блестящих и умных ученых в мире, известен своим острым чувством юмора. Совпадение? Думаю, нет! Скорее всего, забавные люди просто умнее.